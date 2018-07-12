Испанские СМИ: «Рубин» интересуется бразильским защитником Мишелем Маседо

По сообщениям испанских СМИ, казанский «Рубин» претендует на бразильского защитника Мишеля Маседо, прошлый сезон проведшего за «Лас-Пальмас».

Кроме казанцев игроком интересуются испанские «Леганес», «Хетафе», «Райо» и «Эспаньол». Главным препятствием к переходу защитника называют финансовые запросы Маседо, что не устраивает руководство клубов.

Мишель Маседо играет на позиции флангового защитника справа. В прошедшем сезоне он выступал в Сегунде Б за «Лас-Пальмас», где принял участие в 28 матчах и отдал 1 голевую передачу.

Напомним, ранее казанский «Рубин» подписал другого игрока из испанского чемпионата — Чико Флореса.