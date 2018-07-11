Суд признал законным решение АС РТ о взыскании с профсоюза работников КАМАЗа 9,9 млн рублей
Арбитражный суд Поволжского округа признал законным определение АС РТ и постановление Одиннадцатого ААС о признании недействительной сделки ППОР ПАО «КАМАЗ» с «ИнтехБанком».
Таким образом, кассационную жалобу профсоюза работников предприятия оставили без удовлетворения.
Долг возник из-за снятия денег со счета организации 14 декабря. Общая сумма составила около 9,9 млн рублей.
Ранее суд постановил взыскать эту сумму с профсоюза в пользу «ИнтехБанка», а также восстановить обязательства банка перед ППОР.ПроисшествияЭкономикаБанки Татарстан
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