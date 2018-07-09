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Четыре района Казани 10 июля останутся без света

11:56, 09.07.2018
Четыре района Казани 10 июля останутся без света
Фото: pixnio.com

10 июля в Казани в четырех районах запланировано отключение электричества.

Без света, как сообщает пресс-служба Мэрии города, останутся:

  • С 9.00 до 17.00 в Авиастроительном районе.
  • С 8.00 до 12.00 не будет света в Вахитовском районе.
  • С 9.00 до 17.00 запланировано отключение электричества в Приволжском районе в частном секторе поселка Мирный.
  • С 9.00 до 12.00 без света останутся жители поселка Салмачи.
  • С 13.00 до 16.00 свет отключат в поселках Восточный и Алтан.
  • С 9.00 до 18.00 ожидается отключение света в Советском районе в частном секторе поселка Константиновка.

Отмечается, что отключения произойдут из-за ремонта ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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