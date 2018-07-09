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В Татарстане ожидается дождь с грозой и градом и до +28°С

04:36, 09.07.2018
В Татарстане ожидается дождь с грозой и градом и до +28°С
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 9 июля, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. В большинстве районов дождь. На некоторых территориях республики возможна гроза, локально град.

Ветер юго-западный умеренный, местами сильный порывами 17—22 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью по республике от +11°С до +16°С, на западе до +20°С. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +23°С до +28°С, сказано в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +24°С до +26°С. В Набережных Челнах столбик термометра покажет от +24°С до +28°С.

Накануне МЧС предупредило жителей Татарстана о сильном дожде, грозах и граде.

Общество Татарстан
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