В Татарстане ожидается дождь с грозой и градом и до +28°С

Сегодня, 9 июля, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. В большинстве районов дождь. На некоторых территориях республики возможна гроза, локально град.

Ветер юго-западный умеренный, местами сильный порывами 17—22 м/с.



Минимальная температура воздуха ночью по республике от +11°С до +16°С, на западе до +20°С. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +23°С до +28°С, сказано в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +24°С до +26°С. В Набережных Челнах столбик термометра покажет от +24°С до +28°С.



Накануне МЧС предупредило жителей Татарстана о сильном дожде, грозах и граде.