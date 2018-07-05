Кабмин РТ учредил грант для школ с углубленным изучением отдельных предметов

Кабмин РТ учредил грант «Поддержка образовательных организаций, реализующих образовательные программы основного общего, среднего общего образования с углубленным изучением предметов математического, естественно-научного и информационно-технологического профилей».

Согласно постановлению за подписью премьер-министра РТ Алексея Песошина, размер гранта составит 150,2 тыс. рублей. Средства будут выделены на финансовое обеспечение деятельности школ, а также на материальное поощрение и повышение квалификации педагогического состава.

Ранее сообщалось, что в 2018 году число школьников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, выросло на 22%.