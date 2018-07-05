Первые БМП «Курганец-25» поступят в войска в 2019 году
Первые боевые машины пехоты (БМП) на базе платформы «Курганец» поступят на испытания в войска в 2019 году.
«ОАО «Курганмашзавод» заключены государственные контракты на поставку в 2019—2021 годах опытно-промышленных партий этих машин», — приводит выдержку из годового отчета завода ТАСС.
В данный момент ведется доработка и подготовка опытных образцов БМП к «всеобъемлющим испытаниям, предшествующим принятию данной техники на вооружение».
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