Вопрос о возвращении в Татарстан экс-главы Росприроднадзора РФ не стоит — Галимова

На сегодняшний день вопрос о возвращении в Татарстан бывшего министра экологии РТ Артема Сидорова не стоит. Об этом сообщила представитель казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге.

«На сегодняшний день в повестке таких вопросов не стояло», — сказала Галимова в ответ на вопрос о возможном возвращении Сидорова на руководящую должность в РТ.

Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал указ об отставке экс-министра экологии РТ, главы Росприроднадзора Артема Сидорова.