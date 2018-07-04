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С начала года в РТ зарегистрировали почти 50 тыс. отказов родителей от прививок

10:58, 04.07.2018
С начала года в РТ зарегистрировали почти 50 тыс. отказов родителей от прививок
Фото: ru.torange.biz

С начала 2018 года в Татарстане зарегистрировано 49 636 отказов родителей от прививок. Об этом сообщила на круглом столе в Общественной палате РТ заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Она отметила, что убедить пересмотреть свое отношение к прививкам удалось лишь 4 202 семьи или 8,5% всех отказавшихся, передает корреспондент «Реального времени».

Ранее сообщалось, что 80% детей в РТ, заболевших коклюшем в 2017 году, были не привиты.

ОбществоМедицина Татарстан
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