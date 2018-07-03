Аэропорт «Бегишево» за первые шесть месяцев 2018 года увеличил пассажиропоток на 26%

Международный аэропорт «Бегишево» по итогам первых шести месяцев 2018 года обслужил 334 747 пассажиров, что на 26% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Отмечается, что пассажиропоток внутри России вырос на 24% — до 299,3 тыс. человек. При этом около 92% пассажиров выбрали московское направление. Международный пассажиропоток увеличился в 1,5 раза — до 35,4 тыс. человек.



В июне услугами аэропорта «Бегишево» воспользовались 74 407 пассажиров, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

«На рост производственных показателей повлияла 100%-ная загрузка чартерных рейсов в Турцию и Тунис, стабильно высокий пассажиропоток на российские курорты: Симферополь, Сочи, Анапу, Минеральные Воды», — отметили в пресс-службе.



Напомним, что в январе — июне 2017 года аэропорт «Бегишево» принял 265,5 тыс. человек, что на 64% больше, чем годом ранее.