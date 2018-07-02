В I полугодии производство бензина в РФ выросло до 19,2 млн тонн

В I полугодии 2018 года производство бензина в РФ составило 19,2 млн тонн. Этот на 2,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Центрального диспетчерского управления ТЭК, в июне произведено 3,37 млн тонн бензина (+0,6%).

В целом объем нефтепереработки за январь — июнь 2018 года в России составил 140,8 млн тонн (+2,2%).

Накануне сообщалось, что в мае 2018 года цены производителей на автомобильный бензин выросли на 18,7%, в апреле — на 13%, в марте — на 3,6%. В январе и феврале цены на бензин снизились на 10,3% и 2,8% соответственно.