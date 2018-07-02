КНДР расширяют комплекс по производству баллистических ракет — СМИ

Власти КНДР завершают работу над расширением комплекса по производству твердотопливных баллистических ракет, способных достичь континентальной части США.



Сотрудники Миддлберийского института по изучению международных проблем пришли к этому выводу, проанализировав спутниковые снимки в провинции КНДР Хамген-Намдо, передает ТАСС.

Речь идет об объекте в районе КНДР города Хамхын в провинции Хамгён-Намдо на восточном побережье страны. На нем якобы производят баллистические ракеты, с помощью которых можно нанести удар по американским военным базам в Азии, а также по континентальной части США. По оценке издания, указанные твердотопливные ракеты можно применить без продолжительной подготовки.

Отмечается, что сотрудники Миддлберийского института по изучению международных проблем проанализировали спутниковые снимки.

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну.