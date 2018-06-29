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Правительство продлило нулевую пошлину на вывоз пшеницы

11:08, 29.06.2018 2
Правительство продлило нулевую пошлину на вывоз пшеницы
Фото: agro.tatarstan.ru

Правительство продлило срок действия нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на пшеницу до 1 июля 2019 года.

Такое решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем зерновом рынке.

«Несмотря на высокие темпы экспорта зерна в текущем сельскохозяйственном году, значительные запасы зерна оказывают давление на внутренний рынок. На конец 2017—2018 сельскохозяйственного года прогнозируются рекордные переходящие запасы зерна», — говорится в постановлении правительства.

Напомним, нулевую ставку вывозной таможенной пошлины на пшеницу установили в 2016 году до 1 июля 2018 года.

Ранее Минсельхоз сообщил, что объем экспорта зерна из России с начала сельхозсезона по состоянию на 13 июня составил 50,5 млн тонн, что на 47% больше аналогичного показателя 2017 года.

ПромышленностьАгропром
комментарии 2

комментарии

  • Иван Морской 29 июня
    Кланы российские никогда не будут брать с себя же налоги-для этого у них есть бесправные батраки, окученные большим ворохом налогов.
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  • Анонимно 29 июня
    зерно первого и второго сорта за границу по бросовым ценам а на внутренний рынок зерно 3го сорта и кормовое.
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