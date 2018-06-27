Министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов поздравил жителей республики с Днем молодежи

Министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов поздравил жителей республики с Днем молодежи.



«Яркие, энергичные, инициативные и талантливые — именно вы, молодежь, движущая сила качественных преобразований нашей республики. По-хорошему дерзкие и смелые — именно вы создаете тренды и открываете новые возможности. Все начинается с вас, и именно благодаря вам всегда ярким, актуальным и современным является Татарстан.

Мы рады быть рядом, поддерживать вас и помогать, чтобы вы могли найти себя и стать по-настоящему счастливыми в родной республике. Будьте смелыми, открывая мир, и наслаждайтесь жизнью! Желаю вам вдохновения, здоровья, любви и счастья!» — передает поздравление пресс-служба министерства.

Ранее президент РТ Рустам Минниханов опубликовал на своей странице в Instagram видеопоздравление с Днем молодежи.