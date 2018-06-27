В Тюлячинском районе 57 коров погибли от удара током

В Тюлячинском районе из-за непогоды на крыше фермы отлетел кусок железа, который оборвал электропровод воздушной линии. Провода упали на ферму, от удара тока погибли 57 дойных коров.

Отмечается, что тела животных будут увезены на завод биологических отходов в Елабугу для последующей утилизации, сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

Напомним, 21 июня в Башкирии после урагана без света остались 24 населенных пункта.