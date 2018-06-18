Уфимский «Стеклонит» произвел на 30% больше продукции, но объем возвратов достиг 1,5 миллиарда рублей
Объем продаж АО «Стеклонит» (Уфа) в 2017 году достиг 2 млрд рублей. При этом объем претензий и возвратов составил 1,5 млрд рублей.
Согласно годовому отчету, опубликованному на портале раскрытия корпоративной информации, объем товарной продукции общества вырос на 33,9%. Однако затраты на 1 рубль продукции поднялись с 0,94 рубля до 1,02 рубля.
Таким образом рентабельность в 2017 году опустилась до -2%.
Из документа следует, что на конец года кредиторская задолженность «Стеколонита» достигла 969,7 млн рублей. При этом за 2017 год компания получила кредитных средств на 1,2 млрд рублей.
Справка
АО «Стеклонит» производит стеклоткани, стеклосетки и геосинтетические материалы, занимает более 40% российского рынка геоматериалов. По данным на 2016 год, 23,57% акций предприятия принадлежали кипрской «Атонлайн лтд», 20,02% — у кипрской Steklonit Holding ltd.
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