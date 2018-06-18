Уфимский «Стеклонит» произвел на 30% больше продукции, но объем возвратов достиг 1,5 миллиарда рублей

Объем продаж АО «Стеклонит» (Уфа) в 2017 году достиг 2 млрд рублей. При этом объем претензий и возвратов составил 1,5 млрд рублей.

Согласно годовому отчету, опубликованному на портале раскрытия корпоративной информации, объем товарной продукции общества вырос на 33,9%. Однако затраты на 1 рубль продукции поднялись с 0,94 рубля до 1,02 рубля.

Таким образом рентабельность в 2017 году опустилась до -2%.

Из документа следует, что на конец года кредиторская задолженность «Стеколонита» достигла 969,7 млн рублей. При этом за 2017 год компания получила кредитных средств на 1,2 млрд рублей.