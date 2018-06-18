Новости экономики

16:30 МСК
Новости раздела
Экономика

Арбитраж РТ восстановил задолженность Равиля Зиганшина перед «ИнтехБанком» в размере миллиона евро

15:33, 18.06.2018
Арбитраж РТ восстановил задолженность Равиля Зиганшина перед «ИнтехБанком» в размере миллиона евро
Фото: realnoevremya.ru

Арбитражный суд Татарстана признал недействительной сделку между главой ПСО «Казань» Равилем Зиганшиным и ПАО «ИнтехБанк» в размере 1 млн евро (64,4 млн рублей).

Речь идет о списании 21 декабря 2016 года указанной суммы с расчетного счета Зиганшина для погашения основного долга и процентов по кредитному договору №4331-к от 1 сентября 2015 года, заключенному между главой ПСО и банком, следует из постановления АС РТ.

В итоге суд постановил восстановить задолженность Зиганшина перед «ИнтехБанком» по этому кредитному договору, восстановить право требования «Интехбанка» по договорам поручительства и залога прав, заключенных с ПСО «Казань», а также восстановить задолженность банка перед бизнесменом.

Ранее Арбитражный суд РТ восстановил долг ПСО «Казань» перед «ИнтехБанком» в размере 100 млн рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Реального времени».

ЭкономикаБанки Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем