Арбитраж РТ восстановил задолженность Равиля Зиганшина перед «ИнтехБанком» в размере миллиона евро

Арбитражный суд Татарстана признал недействительной сделку между главой ПСО «Казань» Равилем Зиганшиным и ПАО «ИнтехБанк» в размере 1 млн евро (64,4 млн рублей).



Речь идет о списании 21 декабря 2016 года указанной суммы с расчетного счета Зиганшина для погашения основного долга и процентов по кредитному договору №4331-к от 1 сентября 2015 года, заключенному между главой ПСО и банком, следует из постановления АС РТ.

В итоге суд постановил восстановить задолженность Зиганшина перед «ИнтехБанком» по этому кредитному договору, восстановить право требования «Интехбанка» по договорам поручительства и залога прав, заключенных с ПСО «Казань», а также восстановить задолженность банка перед бизнесменом.

Ранее Арбитражный суд РТ восстановил долг ПСО «Казань» перед «ИнтехБанком» в размере 100 млн рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Реального времени».