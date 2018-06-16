Нижегородский «Русполимет» построит импортозамещающее производство металлических порошков
Нижегородское ПАО «Русполимет» запустило строительство производства металлических порошков и гранул. Импортозамещающее направление должно стать «отправной точкой трансформации технологического уклада в машиностроении».
На сегодня Россия производит только 1% от общемирового объема металлических порошков и гранул, передает пресс-служба правительства области.
На встрече врио губернатора области Глеба Никитина и председателя совета директоров «Русполимета» Виктора Клочая сообщалось, что новая линия позволит выпускать порядка 3 тонн порошка жаропрочных сплавов и около 200 тонн титанового порошка.
«Создание этого производства, безусловно, решит вопрос не только развития предприятия, но и стратегической экономической безопасности страны», — отметил Никитин.
Напомним, в феврале 2017 года объем инвестиций в проект оценивался в 1,14 млрд рублей. Тогда же сообщалось, что производство будет открыто к лету 2018 года.Промышленность
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