Нижегородский «Русполимет» построит импортозамещающее производство металлических порошков

Нижегородское ПАО «Русполимет» запустило строительство производства металлических порошков и гранул. Импортозамещающее направление должно стать «отправной точкой трансформации технологического уклада в машиностроении».

На сегодня Россия производит только 1% от общемирового объема металлических порошков и гранул, передает пресс-служба правительства области.

На встрече врио губернатора области Глеба Никитина и председателя совета директоров «Русполимета» Виктора Клочая сообщалось, что новая линия позволит выпускать порядка 3 тонн порошка жаропрочных сплавов и около 200 тонн титанового порошка.

«Создание этого производства, безусловно, решит вопрос не только развития предприятия, но и стратегической экономической безопасности страны», — отметил Никитин.

Напомним, в феврале 2017 года объем инвестиций в проект оценивался в 1,14 млрд рублей. Тогда же сообщалось, что производство будет открыто к лету 2018 года.