В Татарстане чиновника Минсельхоза будут судить за хищение бюджетных денег

В Татарстане чиновник регионального Минсельхоза и его родственник предстанут перед судом по обвинению в незаконном бизнесе и хищении бюджетных средств.

По версии следствия, чиновник занимался покровительством и незаконной предпринимательской деятельностью — контролировал крестьянское фермерское хозяйство, оформленное на мужа его сестры.

Кроме того, он подозревается в хищении более 82 тыс. рублей субсидий, выделенных для поддержки сельхозпроизводителей, сообщает Прокуратура РТ.



Свою вину мужчины признали, ущерб возместили.