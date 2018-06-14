Новости происшествий

13:31 МСК
Новости раздела
Происшествия

В Татарстане чиновника Минсельхоза будут судить за хищение бюджетных денег

11:48, 14.06.2018
В Татарстане чиновника Минсельхоза будут судить за хищение бюджетных денег
Фото: pixabay.com

В Татарстане чиновник регионального Минсельхоза и его родственник предстанут перед судом по обвинению в незаконном бизнесе и хищении бюджетных средств.

По версии следствия, чиновник занимался покровительством и незаконной предпринимательской деятельностью — контролировал крестьянское фермерское хозяйство, оформленное на мужа его сестры.

Кроме того, он подозревается в хищении более 82 тыс. рублей субсидий, выделенных для поддержки сельхозпроизводителей, сообщает Прокуратура РТ.

Свою вину мужчины признали, ущерб возместили.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем