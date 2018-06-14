В Татарстане чиновника Минсельхоза будут судить за хищение бюджетных денег
В Татарстане чиновник регионального Минсельхоза и его родственник предстанут перед судом по обвинению в незаконном бизнесе и хищении бюджетных средств.
По версии следствия, чиновник занимался покровительством и незаконной предпринимательской деятельностью — контролировал крестьянское фермерское хозяйство, оформленное на мужа его сестры.
Кроме того, он подозревается в хищении более 82 тыс. рублей субсидий, выделенных для поддержки сельхозпроизводителей, сообщает Прокуратура РТ.
Свою вину мужчины признали, ущерб возместили.ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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