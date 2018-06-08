В Казани открылась бесплатная выставка Рустема Хузина «На пути к Бесконечности»

В Казани сегодня состоялось открытие бесплатной выставки художника Рустема Хузина «На пути к Бесконечности», посвященной истории татарского народа. Она проходит в НКЦ «Казань» по адресу: ул. Пушкина, 86.

Посетить выставку и ознакомится с картинами художника можно с 10.00 до 17.00 по московскому времени, кроме понедельника. Закрытие экспозиции состоится в конце августа.

Напомним, что летом прошлого года в НКЦ «Казань» проходила бесплатная выставка Рустема Хузина «Между Волгой и Уралом».

Рустем Хузин родился в Уфе в 1975 году, закончил художественную школу, затем художественное училище в Пензе. Выпускник академии живописи, зодчества и ваяния, 3 года стажировался у народного художника Хариса Якупова. Преподавал в Казанском художественном училище, сейчас свободный художник.

