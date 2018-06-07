Минниханов наградил победителей республиканского конкурса «Врач года»

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в церемонии награждения победителей республиканского конкурса «Врач года — Ак чэчэклэр». Номинантов также поздравлял министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

Он вручил награду легенде здравоохранения — Александру Дубровскому, благодаря которому впервые в России начались массовые медицинские осмотры населения.

Позднее президент РТ озвучил имя победителя в главной номинации конкурса — «Врач года — 2018». Им стала Резеда Бодрова — врач-физиотерапевт госпиталя ветеранов войн Казани, заведующая кафедрой реабилитации и спортивной медицины КГМА. Она получила статуэтку конкурса, цветы и денежный приз в размере 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба президента РТ.

Всего в конкурсе было представлено пять номинаций: «Легенда здравоохранения», «Лучший врач первичного звена», «Медицинский работник года», «Уникальный случай» и «Врач года». Все победители получили гранты на стажировку в зарубежных клиниках, планшеты и компьютеры.