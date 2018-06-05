«Олимпия» получит проценты от следующей казанской продажи Уремовича

Словенская «Олимпия» на своем официальном сайте рассказала о подробностях сделки с казанским «Рубином» при переходе хорватского защитника Филипа Уремовича, сообщает «Чемпионат».

«Олимпия» (Любляна) объявляет, что центральный защитник Филип Уремович подписал контракт с российским клубом «Рубин». Уремович, который перешел в «Олимпию» в зимнее трансферное окно, покидает Любляну в обмен на крупную компенсацию, и клуб также получит проценты от следующей продажи игрока. Мы благодарны Уремовичу за все, что он сделал для «Олимпии» в последние полгода. Мы желаем ему удачи в его карьере», — говорится в заявлении «Любляны».

Напомним, Уремович подписал с «Рубином» контракт на четыре года.

