Александр Бурмистров: «Общаемся с клубом о новом контракте. Моим приоритетом остается «Ак Барс»

В личной беседе с корреспондентом «Реального времени» нападающий Александр Бурмистров рассказал о планах на будущий сезон и о своих приоритетах в продолжении карьеры:

— Как обстоят дела с твоим контрактом? Есть новости? Ты остаешься в Казани?

— Пока в процессе. Общаемся, обсуждаем, впереди еще много времени. Успеем.

— Но твоим приоритетом для продолжения карьеры является «Ак Барс»?

— Конечно!

Напомним, что 26-летний хоккеист вернулся в казанский «Ак Барс» в конце декабря 2017 года из «Ванкувера» после двух с половиной сезонов в НХЛ. За это время форвард провел 10 игр в «регулярке» и набрал 6 очков. В Кубке Гагарина игрок сыграл в 17 играх и заработал 3 очка.

«Ак Барс» сделал Бурмистрову квалификационное предложение о продлении контракта.