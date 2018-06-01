В Казани прошел снег

В Казани сегодня, 1 июня, выпал снег. Из-за плюсовой температуры сугробов на улице не образовалось. Однако, по словам очевидцев, осадки идут всю ночь. Сейчас температура воздуха опустилась до 4 градусов тепла.

Согласно прогнозу, сегодня снег идет не только в Казани — в целом по республике ситуация та же. Облачно с прояснениями. Местами в Татарстане пройдут небольшие дожди, ночью и утром в отдельных районах с мокрым снегом.