Михаил Глухов: «Во второй сезон будет меньше мотивации взять кубок? Зарипов так не считает»

Накануне во время чествования «Ак Барса» по случаю третьего чемпионства нападающий команды Михаил Глухов, недавно продливший контракт, поделился с корреспондентом «Реального времени» мыслями о предстоящем сезоне:

— Все здорово, хочется уже повторить этот успех. Надеюсь не последний раз. Вот у Рафаэля (Батыршина, — прим. ред.) есть опыт уже, как брать два кубка!

— Есть мнение, что к первому чемпионству рвутся больше. Больше мотивации, желания. А во второй уже спортсмены все получили — славу, кубок и так далее.

— Кто такое говорит? Вот Зарипов так не считает!

Напомним, что защитник «Ак Барса» Рафаэль Батыршин выиграл уже второй Кубок Гагарина в своей карьере. Первый раз он стал обладателем трофея в составе «Металлурга» в 2014 году. Нападающий казанцев Данис Зарипов является единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах в составе казанского «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в «Металлурге»).