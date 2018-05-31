Коммунальные организации Татарстана задолжали за газ полмиллиарда рублей

По состоянию на 1 мая 2018 года просроченная задолженность организаций коммунального комплекса за газ составила 528 млн рублей. Об этом на совещании в Доме правительства РТ доложил глава Минстроя республики Ирек Файзуллин.

По его словам, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года задолженность уменьшилась на 39 млн рублей. При этом около 70% задолженности за газ приходится на предприятия тепловых сетей городов Зеленодольска, Бугульмы и Елабуги, передает пресс-служба президента РТ.



Просроченная задолженность за электроэнергию составила 180 млн рублей. За год задолженность снизилась на 26 млн рублей.



Что касается долгов за тепловую энергию перед Татэнерго, то они за год увеличились на 147,74 млн до 916,11 млн рублей.

Напомним, задолженность населения перед управляющими компаниями по оплате ЖКУ составила 5,48 млрд рублей.

