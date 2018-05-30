Полиция Удмуртии выявила 19 молодежных группировок

МВД Удмуртии провело оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор». С 5 по 15 мая полицейские выявили 19 антиобщественных молодежных групп.

Шестеро лидеров группировок были направлены в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Таким образом полицейские постарались разрушить сложившиеся группы, сообщает пресс-служба МВД по УР.

За различные виды нарушений в полицию доставили 93 подростков, передает udm-info.ru.

В министерстве рассказали, что сегодня в Удмуртии на учете состоит 1 783 подростка, подчеркнув, что эта цифра снижается. В числе этих подростков двое распространявших экстремистские материалы.