Россия вдвое увеличит добычу золота

Заместитель гендиректора Института геотехнологий Михаил Лесков рассказал об увеличении объема добычи золота в России.

Предполагается, что благодаря вводу новых месторождений к 2025 году добыча золота в России может вырасти более чем в 1,5 раза — на 4,94 млн унций. А к 2030 году добыча почти удвоится — рост составит 7,76 млн унций.

Сейчас Россия на третьем месте после Австралии и Китая. В 2017-м в России было добыто 8,8 млн унций золота, или 8,3% мирового производства, сообщают «Ведомости».

Ранее госкопорация «Росгеология» обнаружила в Башкирии крупное месторождение золота и серебра. Корпорация планирует для добычи запасов построить на месторождении шахту.