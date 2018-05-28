Правительство Удмуртии даст Ижевску 2,1 миллиона рублей для сбалансированности бюджета
Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов подписал постановление о предоставлении дотации Ижевску. Городская казна получит из республиканского бюджета 2,1 млн рублей.
Правительство УР перечислит деньги для «поддержки мер по обеспечению сбалансированности бюджета» города, говорится в документе, опубликованном на портале правительства республики.
Распоряжение подписано 23 мая и опубликовано сегодня.
Ранее сообщалось, что власти Ижевска намерены привлечь кредиты на 900 млн рублей. Три кредитных линии планируется открыть на 3 года.ЭкономикаБюджет Удмуртия
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