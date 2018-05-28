Новости экономики

16:00 МСК
Новости раздела
Экономика

Правительство Удмуртии даст Ижевску 2,1 миллиона рублей для сбалансированности бюджета

15:24, 28.05.2018
Правительство Удмуртии даст Ижевску 2,1 миллиона рублей для сбалансированности бюджета
Фото: google.ru/maps/скриншот

Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов подписал постановление о предоставлении дотации Ижевску. Городская казна получит из республиканского бюджета 2,1 млн рублей.

Правительство УР перечислит деньги для «поддержки мер по обеспечению сбалансированности бюджета» города, говорится в документе, опубликованном на портале правительства республики.

Распоряжение подписано 23 мая и опубликовано сегодня.

Ранее сообщалось, что власти Ижевска намерены привлечь кредиты на 900 млн рублей. Три кредитных линии планируется открыть на 3 года.

ЭкономикаБюджет Удмуртия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок