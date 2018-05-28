Три соединения ракетных войск уже перевооружили комплексами «Ярс»

Уже три соединения ракетных войск — Тейковское, Тагильское и Новосибирское — перевооружили на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс» как шахтного, так и подвижного вариантов базирования.

Отмечается, что в планах также оснастить Иркутское, Йошкар-Олинское и Козельское соединения, рассказал «Красной звезде» командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.

Ранее стало известно, что девять ракетных комплексов «Тополь» и «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования. Дежурство началось в регионах, в том числе в Новосибирской, Свердловской, Ивановской областях и Алтайском крае.