Васильев назначил Перескокова министром промышленной политики Кировской области
Губернатор Кировской области Игорь Васильев утвердил Андрея Перескокова на должности министра промышленной политики региона. Исполняющим обязанности руководителя ведомства он являлся с 25 декабря 2017 года.
Васильев подписал соответствующее распоряжение накануне, отмечает пресс-служба правительства области.
Министерство промышленной политики было образовано в ноябре 2017 года. В начале мая глава Минпромторга РФ Денис Мантуров одобрил назначение Перескокова министром промышленности Кировской области.ОбществоВласть Кировская область
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