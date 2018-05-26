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Васильев назначил Перескокова министром промышленной политики Кировской области

10:07, 26.05.2018
Васильев назначил Перескокова министром промышленной политики Кировской области
Фото: kirovreg.ru

Губернатор Кировской области Игорь Васильев утвердил Андрея Перескокова на должности министра промышленной политики региона. Исполняющим обязанности руководителя ведомства он являлся с 25 декабря 2017 года.

Васильев подписал соответствующее распоряжение накануне, отмечает пресс-служба правительства области.

Министерство промышленной политики было образовано в ноябре 2017 года. В начале мая глава Минпромторга РФ Денис Мантуров одобрил назначение Перескокова министром промышленности Кировской области.

ОбществоВласть Кировская область
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