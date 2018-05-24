РФС планирует вернуть двухраундовый формат Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) к следующему заседанию исполкома организации готовит вариант внедрения двухраундового формата противостояний в Кубке России. Об этом «Р-Спорту» рассказал исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.

«Возможны изменения формата Кубка России. К следующему исполкому (РФС) подготовим рабочий вариант внедрения двухраундовых противостояний в Кубке России. Мы хотим выслушать все лиги и тогда уже принимать какие-то решения. Мы все переживаем за судьбу турнира, и я уже говорил, что сделаю все, чтобы вернуть ему славу. Надо подойти комплексно к вопросам поднятия престижа Кубка России», — заявил Алаев журналистам.



Напомним, что данный момент по регламенту на стадиях четвертьфинала и полуфинала Кубка России между соперниками проводится только один матч.