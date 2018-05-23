Владислав Трушкин: «Если не вызвали в сборную, значит недостоин»

Форвард УНИКСа поделился мыслями после победного матча в 1/4 финала Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода».

— Прежде всего хочу сказать, что мы готовились к серьезной команде. Две игры в «регулярке» с ними были очень тяжелыми. Радует, что мы выполнили установку, и только в третьей четверти случился небольшой провал. Но это только первая игра, поэтому все самое лучшее впереди.

Так же Владислав высказался по поводу своего невызова в состав национальной команды.

— Все что не делается, все к лучшему. Значит, я не до конца заслужил это право, значит проведу лучше лето с пользой, буду тренироваться, чтобы быть полезным на площадке.

УНИКС обыграл БК «Нижний Новгород» в 1/4 финала со счетом 84:66 и отправляется на два выездных ответных матча.