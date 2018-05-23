Главный тренер «Нижнего Новгорода»: «После такой игры хочется положить руку на лоб и подумать»

Главный тренер БК «Нижний Новгород» Зоран Лукич после поражения от УНИКСа поделился разочарованием от разгрома в Казани.

— Поздравляю Казань, УНИКС полностью заслужил победу сегодня. Мы перед началом плей-офф четко и откровенно поговорили, но те минусы, которые мы обговаривали, остались и заслуженно получили пощечину. Казань сегодня показала, почему находится на 2-м месте турнирной таблицы. После такой игры осталось положить руку на лоб и понять, почему так вышло.

— Насколько осложнил и улучшил вашу игру выход Владимира Веремеенко?

— Это ключевой игрок. Мы смогли восстановиться баланс на какое-то время. В один момент мы даже приблизились на четыре очка, но, к сожалению, пропустили два «алей упа» и опять стали проигрывать. Мы вновь показали свое лицо.

В 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС обыграл «Нижний Новгород» со счетом 84:66.