Конкурс чтецов Корана открыл в Казани год культурной столицы исламского мира

06:58, 25.04.2026 21
  • Артем Дергунов
В театре Камала состоялся финал Международной премии Священного Корана — первое крупное событие в рамках статуса Казани как культурной столицы исламского мира 2026 года, присвоенного Организацией исламского сотрудничества. Пять лучших чтецов из разных стран соревновались в мастерстве. Победителем стал хафиз Имран Аль Карим из Индонезии. Открывая конкурс, духовный лидер мусульман России Равиль Гайнутдин отметил особую роль Казани как древнего центра изучения Корана.

Другие фотогалереи