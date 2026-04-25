Конкурс чтецов Корана открыл в Казани год культурной столицы исламского мира

В театре Камала состоялся финал Международной премии Священного Корана — первое крупное событие в рамках статуса Казани как культурной столицы исламского мира 2026 года, присвоенного Организацией исламского сотрудничества. Пять лучших чтецов из разных стран соревновались в мастерстве. Победителем стал хафиз Имран Аль Карим из Индонезии. Открывая конкурс, духовный лидер мусульман России Равиль Гайнутдин отметил особую роль Казани как древнего центра изучения Корана.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.