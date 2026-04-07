В Доме Дружбы народов Татарстана открылась выставка «Россия — Индия: 555 лет дружбы»

В Доме Дружбы народов Татарстана открылась выставка заслуженного деятеля искусств РТ Полины Илюшкиной, посвященная 555-летию начала российско-индийских отношений — с момента путешествия Афанасия Никитина. В экспозиции представлены картины, созданные художницей в Татарстане и во время экспедиции в Индию. Открытие сопровождал камерный оркестр «Ренессанс». Выставка продлится до конца апреля.
