В Галерее современного искусства открылась выставка «Черно-белый Татарстан» Андрея Артиса

В Галерее современного искусства в Казани начала работу выставка «Черно-белый Татарстан». Автором проекта является известный российский фотограф Андрей Артис. Экспозиция объединила лучшие работы мастера, выполненные в черно-белой гамме. На снимках запечатлены пейзажи, памятники архитектуры и жители республики.
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