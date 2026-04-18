В Национальной библиотеке РТ написали «Тотальный диктант»

В Национальной библиотеке Татарстана прошла ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант». Текст о детстве и семье Александра Пушкина прочитал актер Андрей Ургант. В этом году диктант был посвящен роли бабушки поэта — Марии Ганнибал. В Татарстане работало более тысячи площадок, где участники разных возрастов смогли проверить свою грамотность.
