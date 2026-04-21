Татарстан в четвертый раз признан лучшим спортивным регионом России

22:16, 21.04.2026 30
1/30
  • Динар Фатыхов
В Казани впервые прошла церемония вручения премии СБК («Спорт. Бизнес. Консалтинг»), ранее проводившаяся только в Москве. Республика Татарстан в четвертый раз подряд одержала победу в номинации «Лучший спортивный регион». Награждение состоялось в КРК «Пирамида», куда съехались представители спортивной индустрии со всей страны. Также татарстанские проекты победили в номинациях «Невоспетые герои» (команда стадиона «Ак Барс Арена») и «Спортивно-массовое мероприятие года» («Казанский марафон»).

