Татарстан в четвертый раз признан лучшим спортивным регионом России

В Казани впервые прошла церемония вручения премии СБК («Спорт. Бизнес. Консалтинг»), ранее проводившаяся только в Москве. Республика Татарстан в четвертый раз подряд одержала победу в номинации «Лучший спортивный регион». Награждение состоялось в КРК «Пирамида», куда съехались представители спортивной индустрии со всей страны. Также татарстанские проекты победили в номинациях «Невоспетые герои» (команда стадиона «Ак Барс Арена») и «Спортивно-массовое мероприятие года» («Казанский марафон»).
