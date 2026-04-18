«Рубин» сыграл вничью с «Акроном» в Казани в праздничном для клуба матче

«Рубин» сыграл вничью в Казани с «Акроном» со счетом 1:1 в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу. Матч был приурочен к 68-му дню рождения казанского клуба.

В составе «Рубина» забил Никита Лобов на старте первого тайма. У «Акрона» единственный гол в активе Артема Дзюбы. Для нападающего тольяттинцев мяч стал 177-м в чемпионатах России, Дзюба обновил свой рекорд.