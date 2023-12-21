В Татарстане дали старт движению по трассе М-12 до Казани

15:00, 21.12.2023 45
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  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Федеральная трасса М-12 «Восток» официально открыта до Казани. Ее запустил президент России Владимир Путин.

— С Богом! Разрешаю! — дал глава государства старт движению после обращения вице-премьера России Марата Хуснуллина.


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