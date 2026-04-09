Казанский «Ирбис» стал чемпионом Первой лиги по флорболу

В Казани в спорткомплексе «Тулпар» завершился финальный тур Первой лиги по флорболу, где «Ирбис» разгромил московский «Феникс» со счетом 13:4 и завоевал чемпионский титул. Команда Александра Каргина по ходу сезона потерпела лишь одно поражение в 11 матчах. Теперь казанцам предстоит выступление в Высшем дивизионе страны.
