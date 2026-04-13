«Ак Барс» разгромил минское «Динамо» в третьем матче серии в Казани

«Ак Барс» разгромил в Казани минское «Динамо» со счетом 4:0 в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина добилась третьей победы подряд над минчанами в текущем Кубке Гагарина.
В составе «Ак Барса» шайбы забросили Александр Барабанов, Дмитрий Яшкин, Никита Лямкин, Кирилл Семенов. Вратарь казанцев Максим Арефьев сыграл на «ноль», отразив все броски соперника.
