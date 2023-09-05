Казанцам показали троллейбус нового поколения

В Казани на маршруте №1 начал курсировать новый троллейбус МАЗ – 303Т22. Он обладает высокой маневренностью и плавностью хода, спроектирован и изготовлен с учетом самых современных требований к удобству, комфорту и безопасности для пассажиров. Троллейбус низкопольный, у него современный, более просторный и вместительный салон. В нем предусмотрено 34 места для сидения, а общая пассажировместимость составляет 90 человек. Новый транспорт заменит на маршрутах исчерпавшие свой ресурс машины 2007 года.
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