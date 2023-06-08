Образы и смыслы Аркадия Пластова

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» сегодня открылась выставка картин Аркадия Пластова, народного художника СССР, лауреата Ленинской и Сталинской премии первой степени. Более 150 произведений живописи и графики всех периодов творчества выдающегося мастера предоставляет Казани частное собрание потомка художника в Ульяновской области.
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