«Дух Татарстана» и важность наследия: культурные итоги года

На итоговой коллегии Министерства культуры РТ журили за отсутствие нужной динамики роста, а министр из Москвы указывал новые пути развития — финансирование через грантовую систему и свой кадровый центр. Президент республики обошелся без критики и поднимания чиновников с кресел. Не повезло только Нижнекамскому театру, который упомянули и Ирада Аюпова, и Рустам Минниханов.
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