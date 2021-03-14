10 эмоциональных фото недели: вдохновенный Жаворонков, мотиватор Чернышенко и ликующая Анфиса Резцова

00:00, 14.03.2021 10
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Озабоченность, удивление, скорбь, ликование, увлеченность, сосредоточенность, вдохновение — какие из множества человеческих чувств и эмоций испытывают наши герои? Смотрите фотоподборку «Реального времени» за минувшие 7 дней.

  • 1—3. На совещании «Кадры для будущего» в Иннополисе.
  • 4—6. На итоговой коллегии Управления здравоохранения Казани.
  • 7. Прощание с председателем судебного состава по уголовным делам Верховного суда Татарстана Раисом Абдуллиным.
  • 8—9. На встрече с Ильнуром Ханнановым.
  • 10. На Казанском лыжном марафоне.

Фото: Максим Платонов, Ринат Назметдинов


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