10 фото недели: лица в масках и без них

00:00, 25.10.2020 10
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Ринат Назметдинов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Илья Реаин

На уходящей неделе корреспонденты «Реального времени» побывали на театральных премьерах, вернисажах, образовательных форумах. Участники этих мероприятий, а также герои интервью, которые мы публиковали в минувшие 7 дней, — в нашей традиционной фотоподборке.

  • 1—5. На ежегодном форуме преподавателей мусульманских образовательных организаций РТ.
  • 6. На Международной научно-практической конференции «Теология традиционных религий в научно-образовательном пространстве современной России».
  • 7. Исполнительный директор фонда «Возрождение», вице-спикер Госсовета РТ Татьяна Ларионова на онлайн-конференции «Реального времени».
  • 8. На выставке Ильгизара Самакаева «Трансерфинг в живописи» в галерее «Хазинэ».
  • 9. Премьера спектакля «Приглашение на кАЗнь» по роману Владимира Набокова в Казанском ТЮЗе.
  • 10. Ректор Казанской государственной консерватории им. Н. Жиганова Рубин Абдуллин во время интервью для «Реального времени».

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