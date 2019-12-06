Выездная редакция «Реального времени» на Рождественском саммите по недвижимости в лицах

Сегодня в отеле Kazan Palace by Tasigo прошел IX Рождественский саммит по недвижимости Российской гильдии управляющих и девелоперов. Ежегодно в мероприятии принимают участие ключевые игроки рынка недвижимости Республики Татарстан и соседних регионов.

Девелоперы, застройщики, проектировщики, инвесторы, архитекторы, аналитики, руководители отделов продаж, маркетологи, представители органов власти и профильных СМИ обсуждают текущее положение и прогнозы развития рынка в условиях новых реалий.

На саммите работала выездная редакция «Реального времени». Ее гости – в нашем фоторепортаже.