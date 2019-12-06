Выездная редакция «Реального времени» на Рождественском саммите по недвижимости в лицах

Сегодня в отеле Kazan Palace by Tasigo прошел IX Рождественский саммит по недвижимости Российской гильдии управляющих и девелоперов. Ежегодно в мероприятии принимают участие ключевые игроки рынка недвижимости Республики Татарстан и соседних регионов.
Девелоперы, застройщики, проектировщики, инвесторы, архитекторы, аналитики, руководители отделов продаж, маркетологи, представители органов власти и профильных СМИ обсуждают текущее положение и прогнозы развития рынка в условиях новых реалий.
На саммите работала выездная редакция «Реального времени». Ее гости – в нашем фоторепортаже.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
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