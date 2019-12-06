Выездная редакция «Реального времени» на Рождественском саммите по недвижимости в лицах

20:00, 06.12.2019 28
Антонина Дарчинова, коммерческий директор «КамаСтройИнвест»Антонина Дарчинова, коммерческий директор «КамаСтройИнвест»Ирина Мошева, управляющий директор Moscow Sotheby's International RealtyИрина Мошева, управляющий директор Moscow Sotheby's International RealtyЕвгений Фомин, директор Pro.rentЕвгений Фомин, директор Pro.rentРафаэль Бушмусс, основатель французского архитектурного бюро ID-wad (Париж)Рафаэль Бушмусс, основатель французского архитектурного бюро ID-wad (Париж)Евгений Тесля, генеральный директор EST GroupЕвгений Тесля, генеральный директор EST GroupЕлена Стрюкова, полномочный представитель ГУД в Республике ТатарстанЕлена Стрюкова, полномочный представитель ГУД в Республике ТатарстанИлья Сотонин, глава управляющей компании «Лига ЖКХ»Илья Сотонин, глава управляющей компании «Лига ЖКХ»Айрат Гиззатуллин, генеральный директор АО «Химград»Айрат Гиззатуллин, генеральный директор АО «Химград»Денис Иванов, управляющий партнер ООО «ОДИН»Денис Иванов, управляющий партнер ООО «ОДИН»Владислав Костюков, генеральный директор брендингового агентства «КИТ и КОТ»Владислав Костюков, генеральный директор брендингового агентства «КИТ и КОТ»Андрей Синявин, руководитель отдела консультаций Sawatzky Property ManagementАндрей Синявин, руководитель отдела консультаций Sawatzky Property ManagementАндрей Степаненко, генеральный директор, член Совета директоров АО «Российский аукционный дом»Андрей Степаненко, генеральный директор, член Совета директоров АО «Российский аукционный дом»Игорь Гомон, директор по региональному развитию Нмаркет.ПРОИгорь Гомон, директор по региональному развитию Нмаркет.ПРОМария Онучина, управляющий директор PM Becar Asset ManagementМария Онучина, управляющий директор PM Becar Asset Management
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  • Антонина Дарчинова, коммерческий директор «КамаСтройИнвест»
    Максим Платонов
  • Антонина Дарчинова, коммерческий директор «КамаСтройИнвест»
    Максим Платонов
  • Ирина Мошева, управляющий директор Moscow Sotheby's International Realty
    Максим Платонов
  • Ирина Мошева, управляющий директор Moscow Sotheby's International Realty
    Максим Платонов
  • Евгений Фомин, директор Pro.rent
    Максим Платонов
  • Евгений Фомин, директор Pro.rent
    Максим Платонов
  • Рафаэль Бушмусс, основатель французского архитектурного бюро ID-wad (Париж)
    Максим Платонов
  • Рафаэль Бушмусс, основатель французского архитектурного бюро ID-wad (Париж)
    Максим Платонов
  • Евгений Тесля, генеральный директор EST Group
    Максим Платонов
  • Евгений Тесля, генеральный директор EST Group
    Максим Платонов
  • Елена Стрюкова, полномочный представитель ГУД в Республике Татарстан
    Максим Платонов
  • Елена Стрюкова, полномочный представитель ГУД в Республике Татарстан
    Максим Платонов
  • Илья Сотонин, глава управляющей компании «Лига ЖКХ»
    Максим Платонов
  • Илья Сотонин, глава управляющей компании «Лига ЖКХ»
    Максим Платонов
  • Айрат Гиззатуллин, генеральный директор АО «Химград»
    Максим Платонов
  • Айрат Гиззатуллин, генеральный директор АО «Химград»
    Максим Платонов
  • Денис Иванов, управляющий партнер ООО «ОДИН»
    Максим Платонов
  • Денис Иванов, управляющий партнер ООО «ОДИН»
    Максим Платонов
  • Владислав Костюков, генеральный директор брендингового агентства «КИТ и КОТ»
    Максим Платонов
  • Владислав Костюков, генеральный директор брендингового агентства «КИТ и КОТ»
    Максим Платонов
  • Андрей Синявин, руководитель отдела консультаций Sawatzky Property Management
    Максим Платонов
  • Андрей Синявин, руководитель отдела консультаций Sawatzky Property Management
    Максим Платонов
  • Андрей Степаненко, генеральный директор, член Совета директоров АО «Российский аукционный дом»
    Максим Платонов
  • Андрей Степаненко, генеральный директор, член Совета директоров АО «Российский аукционный дом»
    Максим Платонов
  • Игорь Гомон, директор по региональному развитию Нмаркет.ПРО
    Максим Платонов
  • Игорь Гомон, директор по региональному развитию Нмаркет.ПРО
    Максим Платонов
  • Мария Онучина, управляющий директор PM Becar Asset Management
    Максим Платонов
  • Мария Онучина, управляющий директор PM Becar Asset Management
    Максим Платонов

Сегодня в отеле Kazan Palace by Tasigo прошел IX Рождественский саммит по недвижимости Российской гильдии управляющих и девелоперов. Ежегодно в мероприятии принимают участие ключевые игроки рынка недвижимости Республики Татарстан и соседних регионов.

Девелоперы, застройщики, проектировщики, инвесторы, архитекторы, аналитики, руководители отделов продаж, маркетологи, представители органов власти и профильных СМИ обсуждают текущее положение и прогнозы развития рынка в условиях новых реалий.

На саммите работала выездная редакция «Реального времени». Ее гости – в нашем фоторепортаже.

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