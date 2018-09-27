Как туристские волонтеры Татарстана отметили профессиональный праздник в казанском Кремле

Сегодня, во Всемирный день туриста, в казанском Кремле председатель попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев встретился с членами «Ассамблеи туристских волонтеров РТ» и поздравил их с профессиональным праздником. Во встрече приняли участие зампредседателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова, министр культуры РТ Ирада Аюпова, министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов, председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов. В завершение встречи Минтимер Шаймиев вручил лучшим волонтерам Татарстана благодарственные письма фонда «Возрождение».
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