Как туристские волонтеры Татарстана отметили профессиональный праздник в казанском Кремле

15:00, 27.09.2018 25
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня, во Всемирный день туриста, в казанском Кремле председатель попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев встретился с членами «Ассамблеи туристских волонтеров РТ» и поздравил их с профессиональным праздником. Во встрече приняли участие зампредседателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова, министр культуры РТ Ирада Аюпова, министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов, председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов. В завершение встречи Минтимер Шаймиев вручил лучшим волонтерам Татарстана благодарственные письма фонда «Возрождение».

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