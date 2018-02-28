Испытательная лаборатория завода бензинов «ТАИФ-НК»: на страже качества

Для обеспечения контроля качества сырья и получаемых нефтепродуктов на заводе бензинов ОАО «ТАИФ-НК» работает испытательная лаборатория.
Высококвалифицированные специалисты лаборатории осуществляют входной контроль сырья – газовый конденсат и вакуумный газойль, и проверяют готовую продукцию – бензины, дизельное топливо, керосин.
Исследования проводятся с использованием современного оборудования ведущих российских и мировых производителей.
Фоторепортаж «Реального времени» из испытательной лаборатории завода бензинов ТАИФ-НК.
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